По случаю Международного дня защиты детей прошло мероприятие "Мы - солнечные лучи"

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей и Общественное объединение "Забота - во имя здорового поколения" провели мероприятие "Мы - солнечные лучи" по случаю Международного дня защиты детей - 1 Июня.

Как сообщает Report, на мероприятии в Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна приняли участие председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, депутат Ганира Пашаева, председатель Низаминской районной организации ПЕА, депутат Садагят Велиева, председатель Молодежного объединения Низаминской районной организации ПЕА и Общественного объединения "Забота - во имя здорового поколения" Севиндж Абдуллаева и др.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова поздравила детей с 1 июня - Международным днем защиты детей. Она отметила, что в отличие от многих стран, политика в сфере защиты детей в Азербайджане организована на высоком уровне.

Выступившая на мероприятии Севиндж Абдуллаева поздравила детей с Международным днем защиты детей: "Дети - наша радость, счастье и будущее общества. По этой причине детям постоянно нужно оказывать особое внимание и заботу. Международный день защиты детей ежегодно торжественно отмечается в нашей стране. Думаю, что каждый азербайджанец должен проявить по отношению к детям любовь, сострадание и поддержку".

Затем воспитанники Центра реабилитации детей "Гайгы" и Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна представили коллекцию азербайджанского бренда Bechique, состоялся показ мод. Дети выступили с различными танцами, показали интересные сценки.

Отметим, что Общественное объединение "Забота - во имя здорового поколения" учреждено по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В Общественное объединение входят Центр реабилитации детей "Гайгы" и Центр реабилитации лиц с синдромом Дауна. Центр реабилитации детей "Гайгы", расположенный в Низаминском районе, предусмотрен для детей, больных детским церебральным параличом в возрасте 3-7 лет. Наряду с учебно-воспитательной деятельностью, центр проводит реабилитационные мероприятия. В Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна проводится реабилитация детей и подростков, формируются навыки общения, самообслуживания и простой трудовой деятельности, обеспечивается их интеграция в общество. Основной целью объединения является организация медицинского лечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, их реабилитация, возможности участия во всех сферах общественной жизни наряду с другими гражданами, и проведение соответствующих работ в этом направлении.