Ульви Мехтиев: По сей день в ASAN Xidmət поступило более 30 млн обращений

"Азербайджан тесно сотрудничает с ООН в сфере внедрения искусственного интеллекта".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев сказал в церемонии открытия программы "Цифровые трансформации и инновации в государственном секторе".

Он сказал, что инновации в государственном секторе новая сфера для мира: "По сей день в ASAN Xidmət поступило более 30 млн обращений. Это значит, что ASAN xidmət служит миллионам людей. Современные технологии стремительно развиваются. В некоторых развитых странах внедряется искусственный интеллект. Азербайджан не отстаёт от них в данной сфере, в нашей стране это направление сейчас развивается. Сейчас в 10 странах ведутся серьёзные работы по внедрению модели ASAN Xidmət, подписываются соглашения".

У.Мехтиев подчеркнул, что Азербайджан находится в числе стран, внедряющих инновации в государственный сектор, и заинтересованных в этом: "Многие страны еще не приступили к внедрению инноваций в государственном секторе или это направление на очень низком уровне. Еще во времена общенационального лидера Гейдара Алиева были подписаны указы и распоряжения о создании электронных услуг. После была принята государственная программа. Сегодня MY gov превратилось в платформу, перешедшую к практическим услугам. Это играет большую роль в повышении благосостояния граждан".