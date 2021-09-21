По линии Фонда "YAŞAT" на лечение в Турцию направлено 132 ветерана

Председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев и министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев в рамках рабочего визита в Турцию навестили тяжелораненых ветеранов войны

Председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев и министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев в рамках рабочего визита в Турцию навестили тяжелораненых ветеранов войны, отправленных в Турцию на лечение по линии Фонда "YAŞAT".

Как передает Report, до сих пор по линии Фонда в Турцию на лечение было направлено 132 ветерана войны.

Из них 88 успешно завершили процедуру лечения и вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.

В беседе с ветеранами председатель Госагентства Ульви Мехтиев отметил, что каждый признателен ветеранам за победу, Фонд “YAŞAT” будет держать под контролем процесс их лечения.

Напомним, что визит в Турцию совершен с целью участия на 4-м фестивале "Технофест", организованном в Стамбуле.