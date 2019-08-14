По инициативе Лейлы Алиевой в Баку открылись еще два общественных пляжа

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку продолжаются работы по созданию общественных пляжей.

Как сообщает Report, учитывая пожелания жителей и гостей города и их многочисленные обращения в IDEA, Лейла Алиева выступила с инициативой создания общественных пляжей, которые стали бы альтернативой частным центрам отдыха и платным пляжам. Так, первый общественный пляж был создан в Сабаильском районе в пляжной зоне Шихово, сейчас же были созданы и переданы жителям столицы в пользование общественные пляжи в поселках Бузовна и Горадил.

Ранее заброшенные территории были полностью очищены и благоустроены. Здесь установлены в нужном количестве навесы, раздевалки, душевые кабины и санузлы. Оборудованы беседки, где отдыхающие смогут перекусить, созданы футбольные и волейбольные площадки.

К пляжу ведет асфальтированная дорога, создана парковка.

На всей территории общественных пляжей установлены лежаки и гамаки, а также специальные контейнеры для мусора.

В ближайшее время аналогичные общественные пляжи откроются еще в четырех поселках. В общей сложности планируется создание общественных пляжей в семи местах Баку.

Вход на пляжи и другие услуги - бесплатны. Порядок и чистоту на пляжах будет обеспечивать специальный персонал.