По инициативе Лейлы Алиевой проживающим в регионах детям доставили новогодние подарки

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой проживающим в регионах Азербайджана детям доставили новогодние подарки.

Как сообщает Report, под звуки веселой музыки герой всеми любимой азербайджанской сказки Джиртдан раздал маленьким жителям Хызы, Губы, Сиязани, Шабрана, Евлаха, Астары, Лерика, Агджабеди, Шеки, Гаха, Лянкярана, Масаллы, Закаталы, Балакян, Уджара, Зардаба праздничные подарки.

В то же время веселые аниматоры обрадовали детей веселыми играми.

Отметим, что данная инициатива Лейлы Алиевой подарила в канун нового года большое счастье и праздничное настроение детям даже в самых отдаленных районах Азербайджана.