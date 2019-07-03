По инициативе Лейлы Алиевой благоустроен двор еще одного жилого дома в Баку

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Состоялось открытие очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта "Наш двор", направленного на благоустройство неремонтированных дворов.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Обновленный двор охватывает дома, расположенные в Бинагадинском районе, по адресу улица Исрафила Гашимова, 8, где проживают 2000 жильцов.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 100 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2500 квадратных метров.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Проведены озеленительные работы на территории, дополнительно посажены 50 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 1735 квадратных метров.

Это уже 25-й по счету двор на территории Бинагадинского района, благоустроенный в рамках данного проекта.