    По инициативе Лейлы Алиевой в детских домах реализуется программа социально-эмоционального обучения

    • 20 апреля, 2026
    По инициативе Лейлы Алиевой в детских домах реализуется программа социально-эмоционального обучения

    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой реализуется программа социально-эмоционального обучения для детей детских домов и учреждений социального обслуживания.

    Как сообщает Report, программа, осуществляемая в рамках совместного партнерства Общественного объединения IDEA, Университета АДА и Агентства социальных услуг, содействует развитию социальных и эмоциональных навыков детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания. Реализация программы началась в прошлом месяце и в настоящее время успешно продолжается.

    В рамках программы для детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания – детских домах номер 1, 2 и 3, организуются еженедельные обучающие сессии, в которых принимают участие более 100 детей. В ходе тренингов особое внимание уделяется развитию навыков общения, самовыражения, управления эмоциями, командной работы и взаимодействия.

    Тренинги проводят студенты Университета АДА. Для обеспечения эффективности и качества учебного процесса преподавательский состав университета регулярно оказывает участникам методическую поддержку, дает свои рекомендации по содержанию и подходам сессий.

    Основная цель инициативы – поддержка социально-эмоционального развития детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания, укрепление их уверенности в себе, развитие навыков общения и содействие их более активной интеграции в общество.

    Лейла Алиева Общественное объединение IDEA
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərində sosial-emosional öyrənmə proqramı icra olunur

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

