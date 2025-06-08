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По инициативе Лейлы Алиевой очередная продовольственная помощь распределена между семьями

По инициативе Лейлы Алиевой очередная продовольственная помощь распределена между семьями Продолжается благотворительная акция
Социальная защита
8 июня 2025 г. 10:35
По инициативе Лейлы Алиевой очередная продовольственная помощь распределена между семьями

Продолжается благотворительная акция в рамках социального проекта Bizim Mətbəx ("Наша кухня"), реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в целях поддержки малообеспеченных семей по случаю праздника Гурбан байрамы.

Как сообщили Report в IDEA, очередным пунктом назначения благотворительной акции стал Наримановский район города Баку. Проживающим здесь 100 малообеспеченным семьям по случаю праздника были переданы коробки с продовольствием.

Главная цель инициированного Лейлой Алиевой социального проекта Bizim Mətbəх – укрепить дух солидарности в нашем обществе, предоставив горячую еду и продовольственную помощь малообеспеченным семьям и нуждающимся. С начала своей деятельности волонтеры Bizim Mətbəx уже предоставили горячую еду и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и его окрестностях, сумев тем самым привнести в их повседневную жизнь теплоту и надежду.

Отметим, что запущен сайт проекта Bizim Mətbəx (https://bizimmetbex.az/), где каждый может сделать пожертвование или присоединиться к акции в качестве волонтера.

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Версия на английском языке ФотоSacrificial meat distributed to families under Leyla Aliyeva’s initiative
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə növbəti qurban payları ailələrə təqdim olunub

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