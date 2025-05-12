О нас

По инициативе Лейлы Алиевой 200 детям и подросткам подарены велосипеды

По инициативе Лейлы Алиевой 200 детям и подросткам подарены велосипеды По инициативе Лейлы Алиевой 200 детям и подросткам подарены велосипеды
Социальная защита
12 мая 2025 г. 15:22
По инициативе Лейлы Алиевой 200 детям и подросткам подарены велосипеды

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, при поддержке Федерации велоспорта Азербайджана проведена специальная социальная акция для детей и подростков из Хызинского, Губинского, Гахского и Евлахского районов.

Как сообщает Report, в рамках акции 200 детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 лет (по 50 человек из каждого региона) вручены велосипеды и соответствующее защитное снаряжение.

Основной целью регулярно проводимой акции является создание условий для более продуктивного проведения досуга детьми, проживающими в регионах, повышение их интереса к спорту и здоровому образу жизни, поощрение физической активности, популяризация использования велосипеда как экологичного средства передвижения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Фото200 bicycles gifted to children across Azerbaijani districts at Leyla Aliyeva's initiative
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 200 uşaq və yeniyetməyə velosiped hədiyyə olunub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20
Во дворце Гюлистан состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
ФотоВо дворце "Гюлистан" состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая 2025 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi