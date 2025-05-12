По инициативе Лейлы Алиевой 200 детям и подросткам подарены велосипеды

По инициативе Лейлы Алиевой 200 детям и подросткам подарены велосипеды

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, при поддержке Федерации велоспорта Азербайджана проведена специальная социальная акция для детей и подростков из Хызинского, Губинского, Гахского и Евлахского районов.

Как сообщает Report, в рамках акции 200 детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 лет (по 50 человек из каждого региона) вручены велосипеды и соответствующее защитное снаряжение.

Основной целью регулярно проводимой акции является создание условий для более продуктивного проведения досуга детьми, проживающими в регионах, повышение их интереса к спорту и здоровому образу жизни, поощрение физической активности, популяризация использования велосипеда как экологичного средства передвижения.