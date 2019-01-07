 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сахиль Бабаев: Первый центр DOST откроется в первой четверти этого года

    © Report / Elchin Murad

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Первый центр DOST откроется в первой четверти этого года".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

    Он сказал, что завершены некоторые работы для открытия центра DOST: "Вся его правовая база создана. Уточнено правило оказания услуг. Сейчас идут к концу ремонтные работы в здании, где будет расположен первый центр DOST".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi