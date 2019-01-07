Сахиль Бабаев: Первый центр DOST откроется в первой четверти этого года

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Первый центр DOST откроется в первой четверти этого года".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он сказал, что завершены некоторые работы для открытия центра DOST: "Вся его правовая база создана. Уточнено правило оказания услуг. Сейчас идут к концу ремонтные работы в здании, где будет расположен первый центр DOST".