Переселившимся в Забух 20 семьям вручены ключи от квартир

Переселившимся в село Забух Лачынского района семьям вручены ключи от квартир.

Переселившимся в село Забух Лачынского района семьям вручены ключи от квартир.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отправившиеся из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку 20 семей (88 человек) достигли Лачынского района.

В мероприятии приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района, представители комитета, депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде.

Жильцам вручили ключи от домов, выбранных ими в ходе жеребьевки, состоявшейся в Госкомитете 7 августа.