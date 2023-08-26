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Переселившимся в Забух 20 семьям вручены ключи от квартир

Переселившимся в Забух 20 семьям вручены ключи от квартир Переселившимся в село Забух Лачынского района семьям вручены ключи от квартир.
Социальная защита
26 августа 2023 г. 18:30
Переселившимся в Забух 20 семьям вручены ключи от квартир

Переселившимся в село Забух Лачынского района семьям вручены ключи от квартир.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отправившиеся из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку 20 семей (88 человек) достигли Лачынского района.

В мероприятии приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района, представители комитета, депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде.

Жильцам вручили ключи от домов, выбранных ими в ходе жеребьевки, состоявшейся в Госкомитете 7 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZabuxa köçürülən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib

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