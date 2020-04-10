Перечислены пенсии еще по четырем районам Баку

"Сегодня осуществлена выплата пенсий еще по четырем районам Баку - Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому. Деньги перечислены на счета еще 82 734 пенсионеров по указанным районам".

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом коммуникаций и связей с общественностью Министерства труда и соцзащиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, за последние три дня апрельская пенсия была начислена по всем районам Баку, а также по Сумгайыту и Абшерону:

"С 15-го апреля пенсии смогут получить жители других районов и городов. В тот же день начислят пенсии госслужащих, лиц воинского или специального звания. Выплаты пособий, стипендий и компенсаций будут производиться 20 и 21 числа месяца, а выплата адресной социальной помощи - 28-го числа месяца. Деньги можно будет получить в банкоматах любого банка, банкоматах и постерминалах "Азерпочт". Процент при этом удерживаться не будет".