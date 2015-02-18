​Пенсионеры в Азербайджане смогут получать пенсии из банкоматов различных банков

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Пенсионеры в Азербайджане смогут получать свои пенсии и в банкоматах различных банков". Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана Эльман Мехдиев.

По его словам, до сих пор во время получения пенсий перед банкоматами наблюдалось скопление людей: "Однако это не должно рассматриваться как проблема с выдачей пенсий. Это связано с желанием пенсионеров получить всю пенсию в один день".

По словам Э.Мехдиева, для урегулирования данного вопроса в настоящее время ведутся переговоры с соответствующими структурами и рассматриваются пути их решения.

"Другой вопрос, который рассматривался, связан с созданием возможности для получения пенсионерами своих пенсий из банкоматов различных банков. За счет усиления между банками связи интерфейс, обладатели пластиковых карт смогут получать свои деньги в банкоматах различных банков", - добавил Э.Мехдиев.