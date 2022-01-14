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Пенсионеры получат повышенные в результате индексации пенсии уже в следующем месяце 

Пенсионеры получат повышенные в результате индексации пенсии уже в следующем месяце  Пенсионеры начнут получать повышенные в результате индексации пенсии с февраля.
Социальная защита
14 января 2022 г. 13:22
Пенсионеры получат повышенные в результате индексации пенсии уже в следующем месяце 

Пенсионеры начнут получать повышенные в результате индексации пенсии с февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председатель правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения Сеймур Алиев.

По его словам, в январе Госкомстат представляет размер среднемесячной заработной платы и устанавливается индексация потребительских цен: «Повышенная часть пенсии за январь и февраль обычно выплачивается в феврале. Полная сумма начинает выплачиваться уже с марта. То есть сумма, которая будет выплачена в феврале, не является окончательной, поскольку она охватывает повышения за январь и февраль. С повышениями выплачивается только минимальная пенсия, то есть, если пенсия в 200 манатов увеличивается до 240 манатов, то этим лицам выплачивается повышенная пенсия».

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Версия на азербайджанском языке Pensiyaçılar indeksləşdirmə nəticəsində olan artımları gələn ay alacaqlar

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