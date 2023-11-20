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Пенсионеры получат льготы при безналичных расчетах

Пенсионеры получат льготы при безналичных расчетах Для получателей пенсионных и других видов социальных выплат из Государственного фонда социальной защиты населения при безналичных расчетах будут применяться льготы и скидки.
Социальная защита
20 ноября 2023 г. 12:18
Пенсионеры получат льготы при безналичных расчетах

Для получателей пенсионных и других видов социальных выплат из Государственного фонда социальной защиты населения при безналичных расчетах будут применяться льготы и скидки.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного фонда социальной защиты населения Гималай Мамишов сказал на презентации проекта "Социальный партнер".

По его словам, проект рассчитан на граждан, получающих пенсии, пособия, стипендии, адресную государственную социальную помощь и компенсации по линии Госфонда:

"При совершении этими гражданами безналичного расчета по банковским картам, на которые им начисляются пенсии и другие выплаты, за покупки в магазинах, аптеках, клиниках, страховых, туристических и банковских организациях, являющихся партнерами проекта, они получат льготы и скидки".

Г.Мамишов отметил, что проект направлен на усиление социальной защиты лиц, получающих соцвыплаты.

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