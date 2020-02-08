Пенсионеры Баку и Сумгайыта уже получили пенсии с надбавкой

"Всем пенсионерам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове, пенсия была выплачена вместе с надбавкой".

Как передает Report, об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.

Он отметил, что граждане уже могут получить свои пенсии: "Пенсии выплачены вместе с надбавкой за январь. В других городах и районах пенсии будут выплачиваться ежемесячно, соответственно графику".

Страховая часть всех видов трудовых пенсий была индексирована и выросла на 16,6% в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 6 февраля 2020 года.