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Пенсии за февраль выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками

Пенсии за февраль выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за февраль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Социальная защита
11 февраля 2025 г. 11:12
Пенсии за февраль выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за февраль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Все виды пенсий, назначенные до 1 января 2025 года, с начала года проиндексированы и увеличены на 8,1%, а с 1 февраля минимальный размер пенсии увеличен с 280 манатов до 320 манатов.

Февральские пенсии начислены с учетом повышений, а надбавки за январь приплюсованы ​​к пенсиям за февраль.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə fevral ayının pensiyaları yeni artımla birgə ödənilib

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