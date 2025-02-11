Пенсии за февраль выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за февраль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Все виды пенсий, назначенные до 1 января 2025 года, с начала года проиндексированы и увеличены на 8,1%, а с 1 февраля минимальный размер пенсии увеличен с 280 манатов до 320 манатов.
Февральские пенсии начислены с учетом повышений, а надбавки за январь приплюсованы к пенсиям за февраль.