    Пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплатят завтра

    • 13 апреля, 2026
    Выплата пенсий за апрель в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе запланирована на 14 апреля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    Пенсии лиц, имеющих право на льготную пенсию, в этом месяце также будут выплачиваться по графику, подчеркнули в фонде.

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Выплата пенсий в Азербайджане
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar sabah ödəniləcək

