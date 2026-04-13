Пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплатят завтра

Выплата пенсий за апрель в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе запланирована на 14 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Пенсии лиц, имеющих право на льготную пенсию, в этом месяце также будут выплачиваться по графику, подчеркнули в фонде.