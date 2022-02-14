Пенсии в Азербайджане за февраль полностью выплатят до 15 числа

15-го февраля планируется завершить выплату пенсий за этот месяц по стране.

15-го февраля планируется завершить выплату пенсий за этот месяц по стране.

Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Сообщается, что надбавка за январь будет выплачена вместе с пенсией за февраль. Кроме того, 200 манатов, предусмотренных в качестве материальной помощи на текущий год, будут распределены по кварталам и первые 50 манатов будут добавлены к пенсии за февраль. В этот же день будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.