Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены вместе с надбавками

Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт и по Абшеронскому району

Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения сегодня осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт и по Абшеронскому району.

Об этом Report сообщили в фонде.

Минимальный размер пенсий с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов. Также обеспечено повышение всех видов пенсий с 1 января 2023 года путем индексации на 14,7%.

Пенсии за февраль выдавались с надбавками. Помимо этого, к февральской пенсии добавлены надбавки за январь.

В ближайшие дни пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться вместе с новыми надбавками.