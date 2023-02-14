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Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены вместе с надбавками

Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены вместе с надбавками Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт и по Абшеронскому району
Социальная защита
14 февраля 2023 г. 11:27
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены вместе с надбавками

Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения сегодня осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт и по Абшеронскому району.

Об этом Report сообщили в фонде.

Минимальный размер пенсий с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов. Также обеспечено повышение всех видов пенсий с 1 января 2023 года путем индексации на 14,7%.

Пенсии за февраль выдавались с надбавками. Помимо этого, к февральской пенсии добавлены надбавки за январь.

В ближайшие дни пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться вместе с новыми надбавками.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar yeni artımlarla ödənilib

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