Пенсии по всей стране будут выплачены завтра

Выплата пенсий по всей стране запланирована на 17 января.

Выплата пенсий по всей стране запланирована на 17 января.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, в тот же день будет выплачена пенсия лицам, получающим ее на льготных условиях.

Отметим, что ежемесячная сумма материальной помощи (16,66 маната) пенсионерам, которым назначена пенсия на общих основаниях (200 манатов) за прошлый год, с начала этого года также включена в их пенсии, и январские пенсии выплачиваются вместе с этими повышениями.