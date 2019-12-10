Министр: Примкнувшие к волонтерскому движению педагоги проводили работу по искоренению безграмотности

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/aba94528ddf7e5dbbf6016bd53cb9a2b/a32a8d9b-14ba-406c-a47e-994e41b9825e_292.jpg

"Волонтерское движение открывает перспективы для молодежи. В свое время в это движение были также вовлечены педагоги. Они проводили массовую работу по искоренению безграмотности".

Как сообщает Report, об этом, выступая на Форуме студентов-волонтеров Азербайджана, заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, Азербайджан можно назвать страной молодежи: "Около 50% населения страны - лица до 30-ти лет. На данный момент к волонтерскому движению в мире подключились около 1 млрд человек. Каждый седьмой в мире является волонтером".

"В последние годы количество добровольцев в стране возросло. С каждым годом данное движение растет. В вузах и ссузах в 11 регионах Азербайджана насчитывается более 23 тыс. волонтеров. Для каждого молодого человека это должно стать жизненным кредо. В современном мире, когда в нашу жизнь вошли такие понятия, как искусственный интеллект и инновации, так быстро меняется востребованность к той или иной профессии, необходимо определить для себя такие ключевые задачи как выбор профессии и стать высококвалифицированными специалистами международного уровня. Это должно быть вашим главным приоритетом", - добавил Дж.Байрамов.