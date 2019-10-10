Пассажиры бакинского метро недовольны работой мониторов, вопрос взят под контроль

Пассажиры бакинского метро недовольны работой мониторов, установленных на платформах.

Как сообщает Report, пассажиры сообщили, что рекламные ролики остаются на мониторах долгое время и приходится долго ждать для уточнения направления.

“На экранах, показывающих направление, реклама никак не заканчивается, чтобы мы могли определить свое направление", - отметил один из пассажиров.

В связи с вопросом начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил Report, что реклама на мониторах не остается дольше 10 секунд: "Однако если реклама социально значимая, она не остается дольше 20 секунд. На стенах размещены статические информационные табло, чтобы пассажиры могли воспользоваться и ими. Большинство наших сотрудников сообщают, что направление узнают у них, т.е. не пользуются ни мониторами, ни статическими таблицами. В любом случае вопрос взят под контроль. С соответствующим отделом будет проведено наблюдение и обсуждение. Наша основная задача – комфорт пассажиров. В целом постоянно проводятся мониторинги по тем или иным вопросам".