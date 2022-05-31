О нас

Ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии

Ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии В первой декаде июня ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии.
Социальная защита
31 мая 2022 г. 15:52
Ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии

В первой декаде июня ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии.

Об этом европейскому бюро Report сообщили источники в миграционных структурах Германии.

Сообщается, что граждане Азербайджана, в отношении которых принято решение о выезде из страны, доставлены в общежитие для депортируемых лиц близ аэропорта Дюссельдорфа.

Часть из них – лица, незаконно проживающие на территории Германии, часть - обратившиеся в 2016-2019 гг. для получения статуса беженца, однако получившие отказ.

Это станет четвертой массовой депортацией граждан Азербайджана из Германии с начала 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Another group of Azerbaijanis expected to be deported from Germany
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının Almaniyadan növbəti deportasiyası gözlənilir

Экслюзивные новости

АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
31 мая 2022 г. 15:49
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
31 мая 2022 г. 15:35
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
31 мая 2022 г. 15:14
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
30 мая 2022 г. 12:00
Безмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
ФотоБезмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
28 мая 2022 г. 10:55
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
27 мая 2022 г. 16:22
Замминистра: Решение о создании нового спутника будет принято в этом году
Замминистра: Решение о создании нового спутника будет принято в этом году
27 мая 2022 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi