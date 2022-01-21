Отменен период ожидания в связи с назначением страховой выплаты по безработице

После внесения изменений в закон «О страховании от безработицы» смягчены условия назначения страховой выплаты по безработице.

После внесения изменений в закон «О страховании от безработицы» смягчены условия назначения страховой выплаты по безработице.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно изменениям, для лиц, потерявших работу в связи с истечением срока трудового договора, требуемый период трудового стажа сокращен с 36 до 30 месяцев.

Для назначения страховой выплаты отменен 3-месячный период ожидания, который отсчитывался с момента регистрации трудоспособных лиц в качестве безработных.

То есть страховая выплата будет назначаться с момента наступления страхового случая, у безработного появится право на получение страховой выплаты с того месяца, когда он обратился.

Страховая выплата по безработице выплачивается в 3 случаях: