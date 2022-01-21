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Отменен период ожидания в связи с назначением страховой выплаты по безработице

Отменен период ожидания в связи с назначением страховой выплаты по безработице После внесения изменений в закон «О страховании от безработицы» смягчены условия назначения страховой выплаты по безработице.
Социальная защита
21 января 2022 г. 13:32
Отменен период ожидания в связи с назначением страховой выплаты по безработице

После внесения изменений в закон «О страховании от безработицы» смягчены условия назначения страховой выплаты по безработице.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно изменениям, для лиц, потерявших работу в связи с истечением срока трудового договора, требуемый период трудового стажа сокращен с 36 до 30 месяцев.

Для назначения страховой выплаты отменен 3-месячный период ожидания, который отсчитывался с момента регистрации трудоспособных лиц в качестве безработных.

То есть страховая выплата будет назначаться с момента наступления страхового случая, у безработного появится право на получение страховой выплаты с того месяца, когда он обратился.

Страховая выплата по безработице выплачивается в 3 случаях:

  • Когда работодатель ликвидируется;
  • При сокращении штата;
  • По истечении срока срочного трудового договора.
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Версия на азербайджанском языке İşsizlikdən sığorta ödənişi ilə bağlı gözləmə müddəti ləğv edilib, staj tələbi azaldılıb

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