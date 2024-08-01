Открытие Нахчыванского регионального центра DOST планируется до конца года

Строительство Нахчыванского регионального центра DOST близится к завершению, открытие центра планируется до конца этого года.

Строительство Нахчыванского регионального центра DOST близится к завершению, открытие центра планируется до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом заявили на очередном заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в районах Нахчывана будут также открыты филиалы центра DOST.

На заседании были представлены результаты деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР, а также Государственного фонда социальной защиты за первое полугодие 2024 года.

Была затронута работа, проделанная рабочим центром DOST за отчетный период. Было отмечено, что программа оплачиваемых общественных работ охватывает также жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории.

На заседании были обсуждены результаты проделанной работы.