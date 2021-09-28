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Открылась посвященная годовщине начала Отечественной войны выставка "Хары бюльбюль"

Открылась посвященная годовщине начала Отечественной войны выставка "Хары бюльбюль" В Баку в Центре DOST №4 открылась выставка-ярмарка "Хары бюльбюль", посвященная годовщине начала 44-дневной Отечественной войны.
Социальная защита
28 сентября 2021 г. 00:29
Открылась посвященная годовщине начала Отечественной войны выставка Хары бюльбюль

В Баку в Центре DOST №4 открылась выставка-ярмарка "Хары бюльбюль", посвященная годовщине начала 44-дневной Отечественной войны.

Как передает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, участники выставки почтили память шехидов минутой молчания.

В ходе своего выступления заместитель министра Анар Алиев отметил, что цель выставки - продемонстрировать работы людей с инвалидностью, в том числе и студентов Школы инклюзивного искусства. Выставленные здесь изделия посвящены победе Азербайджана в войне и теме патриотизма.

Отметим, что на выставке демонстрируются свыше 100 работ, изготовленных более чем 20 людьми с инвалидностью. Доход с продажи получат авторы работ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsinin ildönümünə həsr edilmiş “Xarıbülbül” satış-sərgisinə başlanıb

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