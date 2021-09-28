Открылась посвященная годовщине начала Отечественной войны выставка "Хары бюльбюль"

В Баку в Центре DOST №4 открылась выставка-ярмарка "Хары бюльбюль", посвященная годовщине начала 44-дневной Отечественной войны.

В Баку в Центре DOST №4 открылась выставка-ярмарка "Хары бюльбюль", посвященная годовщине начала 44-дневной Отечественной войны.

Как передает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, участники выставки почтили память шехидов минутой молчания.

В ходе своего выступления заместитель министра Анар Алиев отметил, что цель выставки - продемонстрировать работы людей с инвалидностью, в том числе и студентов Школы инклюзивного искусства. Выставленные здесь изделия посвящены победе Азербайджана в войне и теме патриотизма.

Отметим, что на выставке демонстрируются свыше 100 работ, изготовленных более чем 20 людьми с инвалидностью. Доход с продажи получат авторы работ.