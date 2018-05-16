Откроется инновационный и инкубационный центр İNNOLAND ASAN xidmət

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) при президенте Азербайджанской Республики приступило к работам по созданию инновационного и инкубационного центра İNNOLAND в целях создания в стране инновационной атмосферы, развития стартапов и инновационного предпринимательства, широкого распространения новых технологий.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Основная цель центра İNNOLAND заключается в оказании стартаповцам поддержки во всех процессах, начиная с идеи, заканчивая созданием независимой компании, помощи в создании конкурентоспособной инновационной продукции или услуг и пр.

С этой точки зрения объявляется конкурс на логотип создаваемого инновационного и инкубационного центра. При создании логотипа не требуется использование элементов лого ASAN xidmət. Предложения должны быть отправлены на интернет-страницу www.ideya.az не позднее 10 июня 2018 года. Победителя ждет награда в размере 500 AZN.