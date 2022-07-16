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Не покинувший передовую гази: Был ранен в обе ноги снайпером

Не покинувший передовую гази: Был ранен в обе ноги снайпером 10:38
Социальная защита
16 июля 2022 г. 13:42
Не покинувший передовую гази: Был ранен в обе ноги снайпером

Полученные в Отечественной войне ранения не позволили ветерану Кямрану Бабаеву продолжить службу.

Как рассказал Report сам гази, он сейчас находится на пенсии, получив инвалидность третьей группы.

По словам Бабаева, он 14 лет служил в силах специального назначения Внутренних войск. До начала войны принимал участие в курсах в разных зарубежных странах.

"В Турции я прошел курсы “Коммандос”, “Тактическая стрельба”, “Борьба с терроризмом”. В ночь с 26 на 27 сентября, когда началась война, я в составе сил специального назначения участвовал в боях на постах Кёроглу, Сусузлуг в направлении Кяльбаджара, горы Муров”, - рассказал Бабаев.

Он рассказал, что 30 сентября во ходе тяжелых боев на посту Кёроглу получил закрытую черепно-мозговую травму. “Спустя день я отказался от лечения и снова присоединился к своему подразделению. Участвовал в операциях по освобождению Физули, Джебраила, Ходжавенда , Гадрута, а также стратегических высот на этих территориях. Второй раз был ранен в Ходжавенде, когда нас окружили. В результате снайперской стрельбы меня ранили в обе ноги. Меня эвакуировали в Горадиз, а оттуда в Баку”, — вспоминает гази.

После войны ветеран был обеспечен жильем, предоставленным президентом Азербайджана. "Также награжден медалями "За военные заслуги", "За отвагу", "За освобождение Кяльбаджара", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули". В настоящее время я работаю кассиром в Парке военных трофеев", - сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüalicədən imtina edib döyüşlərə qayıdan qazimiz: "Məni Xocavənddə iki dəfə snayperlə vurdular"

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