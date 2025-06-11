О нас

ОТГ реализует проекты, охватывающие вопросы семьи

ОТГ реализует проекты, охватывающие вопросы семьи ОТГ реализует проекты, охватывающие вопросы семьи
Социальная защита
11 июня 2025 г. 16:13
ОТГ реализует проекты, охватывающие вопросы семьи

Организация тюркских государств (ОТГ) реализует проекты, охватывающие вопросы семьи.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на мероприятии "Средний коридор 360°: От геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию" в Баку.

Он отметил, что тюркские государства уже вложили огромные средства в Средний коридор, однако он основан не только на экономическом и коммерческом развитии.

"Необходимо оценивать Средний коридор с различных аспектов. Он также будет способствовать культурному развитию стран мира, а культурное развитие напрямую влияет на семью. Семья играет важную роль в развитии общества и народа, и ОТГ будет реализовывать совместные проекты, охватывающие вопросы семьи", - сказал Коджаман.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TDT ailə məsələlərini əhatə edən layihələr həyata keçirəcək

Самое читаемое

Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
11 июня 2025 г. 11:47
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi