Организация тюркских государств (ОТГ) реализует проекты, охватывающие вопросы семьи.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на мероприятии "Средний коридор 360°: От геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию" в Баку.
Он отметил, что тюркские государства уже вложили огромные средства в Средний коридор, однако он основан не только на экономическом и коммерческом развитии.
"Необходимо оценивать Средний коридор с различных аспектов. Он также будет способствовать культурному развитию стран мира, а культурное развитие напрямую влияет на семью. Семья играет важную роль в развитии общества и народа, и ОТГ будет реализовывать совместные проекты, охватывающие вопросы семьи", - сказал Коджаман.