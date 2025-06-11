ОТГ реализует проекты, охватывающие вопросы семьи

ОТГ реализует проекты, охватывающие вопросы семьи

Организация тюркских государств (ОТГ) реализует проекты, охватывающие вопросы семьи.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на мероприятии "Средний коридор 360°: От геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию" в Баку.

Он отметил, что тюркские государства уже вложили огромные средства в Средний коридор, однако он основан не только на экономическом и коммерческом развитии.

"Необходимо оценивать Средний коридор с различных аспектов. Он также будет способствовать культурному развитию стран мира, а культурное развитие напрямую влияет на семью. Семья играет важную роль в развитии общества и народа, и ОТГ будет реализовывать совместные проекты, охватывающие вопросы семьи", - сказал Коджаман.