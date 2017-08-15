Отец и мать не просто моя семья, но и мои слабовидящие глаза - ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Report представляет историю жизни девушки, имеющей проблемы со зрением.

В 14:30 открылась дверь палаты… Волнение и беспокойство сменилось радостью:

- Мальчик или девочка? – спросил Ахмед Аббасов.

- Не знаю, как вам сказать одновременно и радостную, и грустную новость. У вас девочка, но у нее есть недостаток, - с сожалением сказала медсестра.

- Что с ней не так?

- Ее глаза…

Медсестра не договорила, а только что ставший отцом А. Аббасов спустя минуту молчания взял себя в руки. "Ребенок – дар от Бога, спасибо и на этом", - ответил он.

В то время как другие выбирали между сыном и дочерью, он прижимал к сердцу дочь, имеющую дефекты зрения, и благодарил Аллаха за нее. Эта история произошла 28 лет назад в 1989 году.

Родители героини этой истории Гамар Аббасовой всегда ее любили и поддерживали, их поддержка позволяла девушке забыть, что у нее имеются дефекты. В отличие от бросивших своих детей родителей, детоубийц, они окружили ее необходимой любовью. Для девушки они стали не просто семьей, но заменили ей слабовидящие глаза. Семья для девушки очень важна, а мать незаменима.

Мать прожила с Гамар ее жизнь, заново научилась ходить с дочерью, смотрела на мир ее глазами, старалась воплощать ее мечты. Г. Аббасова училась в обычной средней школе со здоровыми детьми. Поддержка семьи позволила девушке преодолевать все трудности и адаптироваться к жизни.

В школе девушка училась на отлично, не отставала от одноклассников, наоборот, помогала им. После окончания школы Г. Аббасова поступила в Азербайджанский педагогический институт на специальность учителя младших классов. Однако, окончив институт, она не могла найти работу. Эта трудность не убавила в ней любовь к жизни, с поддержкой и по совету семьи она задумалась о втором образовании и решила получить еще одну специальность.

На этот раз она выбрала медицинский колледж, поступила в него и проучилась три года. Наряду с обучением, она занималась частной педагогической деятельностью на дому. Свой заработок она делила с родителями, старалась возместить им то, что они сделали для нее.

Окончив медицинский колледж, героиня истории получила назначение от государства. Эта поддержка от государства сильно ее обрадовала, она называла начинающуюся с осени работу наградой от Аллаха. Ведь женщины с физическими недостатками, как и все, хотят пользоваться имеющимися в обществе возможностями. Они также хотят себя чувствовать, как другие здоровые люди, видеть хорошее к себе отношение. Основная задача в этом выпадает на долю общества.

Г. Аббасова сильно привязана к жизни. Хотя дефект зрения создавал ей трудности в прошлом, сейчас все не так плохо. "Человек привыкает ко многим вещам. Стоит просто чего-то желать от души, чтобы получить это. Думаю, я смогу и в будущем справляться с трудностями, потому что я очень сильно стараюсь для получения желаемого и добиваюсь этого", - говорит героиня.

Проблемы со здоровьем мешают ей читать мелкие буквы, видеть вдали, идти куда-то, но поддержка помогает справляться и с этим. Поддержка нужна не только людям с инвалидностью, здоровые люди также не могут жить без поддержки. Здесь речь идет о моральной поддержке, оценке, любви и заботе.

Имена в истории условны.

Данный материал был представлен на конкурс в рамках пилотного проекта под названием "Предотвращение селективных абортов по полу ребенка", реализуемого при поддержке азербайджанского представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA Azerbaijan) и финансовой поддержке посольства Королевства Нидерланды.