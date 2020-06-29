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Осуществлены выплаты адресной соцпомощи за июнь

Осуществлены выплаты адресной соцпомощи за июнь

Министерство труда и социальной защиты населения осуществило выплаты адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям за июнь.

Как сообщили Report в министерстве, средства адресной социальной помощи перечислены на счета лиц, представляющих семьи, которым назначена эта помощь.

В настоящее время 84 100 семей (более 350 тысяч членов семей) обеспечиваются адресной социальной помощью.

Количество семей, получающих эту помощь, только в июне увеличилось до более чем 1 000 семей. Каждой семье выплачивается в среднем более 225 манатов адресной социальной помощи в месяц.

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