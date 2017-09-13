Организованы тренинги для волонтеров Общественного объединения регионального развития

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Общественное объединения регионального развития Фонда Гейдара Алиева организовало тренинги по усовершенствованию работы волонтеров.

Как сообщили Report в Фонде, тренинги были проведены в региональных центрах Объединения в Лянкяране, Сальяне, Тертере, Шамкире, Евлахе, Шеки, Исмаиллы и Губе.

Волонтеров проинформировали о целях и обязанностях Объединения, направлениях волонтерской деятельности, правилах поведения и др. Во время обсуждений волонтеры выступили с предложениями о контроле над общественной ситуацией в регионах, эффективной организации занятости и досуга молодежи, усилении борьбы с вредными привычками, расширении возможностей использования информационных технологий, охране окружающей среды и др.

Отметим, что Объединение держит в центре внимания общественный контроль в регионах, изучение проблем населения в различных сферах, решение их в рамках сотрудничества с государственными и муниципальными структурами, персональное развитие участников различных проектов – волонтеров. Тренинги планируется организовывать и в будущем.