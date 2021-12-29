Организовано праздничное мероприятие для детей с синдромом Дауна

27 декабря общественное объединение "Забота во имя здорового поколения" и Низаминская районная организация партии "Ени Азербайджан" провели совместное мероприятие, приуроченное к Новому году и 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

27 декабря общественное объединение "Забота во имя здорового поколения" и Низаминская районная организация партии "Ени Азербайджан" провели совместное мероприятие, приуроченное к Новому году и 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного объединения "Забота во имя здорового поколения" Севиндж Абдуллаева, председатель Низаминской районной организации ПЕА Рамиль Велибеков, депутат Милли Меджлиса Садагат Велиева, заместитель главы Исполнительной власти Низаминского района Ильдырым Мехтиев, директор департамента по связям с общественностью и коммуникациям Агентства DOST Шахин Алиев, декан переводческого факультета Азербайджанского университета языков Бановша Мамедова, заведующий кафедрой педагогики Азербайджанского университета языков Нигяр Зейналова и другие.

На мероприятии состоялось выступление воспитанников центра "Забота во имя здорового поколения" для лиц с синдромом Дауна и реабилитационного центра.

В мероприятии также приняли участие ветераны Отечественной войны. Орденом Почета были награждены полковник-лейтенант Вугар Буньятзаде, а также ветераны - Саид Мамедов, Теймур Керимли, Айдын Зохрабов, Эмин Эминов, Эрвин Джавадов, Денис Гузлаев, Туран Мамедов и Мамед Мамедзаде.

В завершении Дед Мороз и Снегурочка преподнесли детям подарки.

Напоминаем, что мероприятие прошло в конференц-зале «Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна».