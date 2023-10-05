Организована экскурсия украинских детей в Габалу и Шеки

Для 30 украинских детей, задействованных в реабилитационных мероприятиях, организованных Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, были организованы экскурсии

Для 30 украинских детей, задействованных в реабилитационных мероприятиях, организованных Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, были организованы экскурсии в развлекательный центр "Габалаленд" и город Шеки.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство труда и социальной защиты населения.

В Габале и Шеки дети ознакомились с историческими и архитектурными памятниками мирового и местного значения, Дворцом шекинских ханов, караван-сараем и шекинской кухней.

В ходе реабилитационных мероприятий будут организованы поездки украинских детей и в другие регионы нашей страны.