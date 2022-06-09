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Организован визит в Бакинский зоопарк детей, возвращенных из Ирака и Сирии

Организован визит в Бакинский зоопарк детей, возвращенных из Ирака и Сирии Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало посещение Бакинского зоопарка детьми, возвращенными из Ирака и Сирии.
Социальная защита
9 июня 2022 г. 10:36
Организован визит в Бакинский зоопарк детей, возвращенных из Ирака и Сирии

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало посещение Бакинского зоопарка детьми, возвращенными из Ирака и Сирии.

Как сообщили Report в Агентстве, в трех различных экскурсиях, организованных в рамках мер по реабилитации и социальной реабилитации репатриированных лиц, в целом приняли участие около 60 детей из 20 семей.

В ходе визита, организованного в рамках сотрудничества с Бакинским зоологическим парком, целью которого является социальная инклюзия, интеграция репатриированных детей в общество, а также эффективная организация их досуга, дети получили возможность увидеть животных различной породы, цвета, особенностей и пр., обитающих в зоопарке, и получить полную информацию о них.

Посещение, состоявшееся в сопровождении специалистов Агентства, было рассчитано на развитие у детей соответствующих психологических и эмоциональных навыков.

Агентство социальных услуг в настоящее время оказывает мобильную психологическую помощь и принимает другие соответствующие меры социальной поддержки с целью улучшения психосоциального состояния детей и их семей, в которых они проживают.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİraq və Suriyadan Vətənə qaytarılan uşaqların Bakı Zooloji Parkına ekskursiyası təşkil edilib

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