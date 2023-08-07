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Организована поездка украинских детей в Басгал

Организована поездка украинских детей в Басгал При содействии Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения организован визит в Исмаиллинский район украинских детей, прибывших в Азербайджан на реабилитацию.
Социальная защита
7 августа 2023 г. 14:30
Организована поездка украинских детей в Басгал

При содействии Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения организован визит в Исмаиллинский район украинских детей, прибывших в Азербайджан на реабилитацию.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в рамках поездки дети ознакомились с достопримечательностями в поселке Басгал Исмаиллинского района.

Сотрудники Государственного историко-культурного заповедника "Басгал" ознакомили украинских детей с баней XVII века, 300-летним платаном, мечетью Шейха Мухаммеда XVII века и другими достопримечательностями на территории поселка.

В рамках 14-дневной программы социальной реабилитации прибывшим в Азербайджан украинским детям оказывается поддержка, призванная стабилизировать эмоциональное состояние детей, а также обеспечить их интеграцию в общество.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı uşaqların Basqala səfəri təşkil edilib

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