Организована поездка украинских детей в Басгал

При содействии Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения организован визит в Исмаиллинский район украинских детей, прибывших в Азербайджан на реабилитацию.

При содействии Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения организован визит в Исмаиллинский район украинских детей, прибывших в Азербайджан на реабилитацию.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в рамках поездки дети ознакомились с достопримечательностями в поселке Басгал Исмаиллинского района.

Сотрудники Государственного историко-культурного заповедника "Басгал" ознакомили украинских детей с баней XVII века, 300-летним платаном, мечетью Шейха Мухаммеда XVII века и другими достопримечательностями на территории поселка.

В рамках 14-дневной программы социальной реабилитации прибывшим в Азербайджан украинским детям оказывается поддержка, призванная стабилизировать эмоциональное состояние детей, а также обеспечить их интеграцию в общество.