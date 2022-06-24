Организован медиатур в Сумгайытский реабилитационный центр

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало медиатур в Сумгайытский реабилитационный центр, чтобы представители СМИ ознакомились с реабилитационными услугами, оказ

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало медиатур в Сумгайытский реабилитационный центр, чтобы представители СМИ ознакомились с реабилитационными услугами, оказываемыми ветеранам.

Как сообщает Report, пакет социальной поддержки, реализованный после 44-дневной Отечественной войны для семей шехидов и участников войны в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, охватил 100 тысяч человек. В целом им было оказано 190 тысяч услуг.

В послевоенный период в реабилитационных центрах агентства были оказаны услуги 2 500 ветеранам, более 1 400 инвалидам войны было предоставлено 19,3 тыс. реабилитационных средств. 300 инвалидов войны обеспечены современными протезами нового поколения.

Представители СМИ ознакомились с условиями, созданными в центре, услугами, оказываемыми ветеранам Отечественной войны, физиотерапевтическими процедурами.