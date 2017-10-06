Опубликованы данные о смертности мужчин до 65 лет в Азербайджане

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан находится в списке стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

На первом месте в этом списке находится Россия.

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года. Исследование базируется на официальной статистике стран за 2015 год и собственной аналитике ООН, публикуется раз в два года и в следующий раз будет обнародовано в 2019 году.

Согласно данным Всемирного банка, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет, на Украине и в Беларуси этот показатель чуть ниже – 40%, на четвертом месте Молдова с 37%, на пятом – Литва с 36%. Также в дюжину стран с самыми высокими показателями мужской смертности попали Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

Наименьший в Европе уровень мужской смертности зафиксирован в Исландии и Швейцарии – показатель находится на уровне 10%. Долгой продолжительностью жизни также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и Норвегия, где смертность мужчин до 65 лет не превышает 11%. По продолжительности жизни лидируют Исландия, Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург.