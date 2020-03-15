Опубликованы правила работы для торговых центров в Азербайджане в борьбе с COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Отмечено, что оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о применении на территории страны с 14 марта некоторых мер социальной изоляции.

После дискуссий с соответствующими госструктурами в рамках борьбе с COVID-19 торговым центрам предписывается соблюдать следующие правила в работе:

1. Приостановление деятельности развлекательных центров, в частности детских развлекательных объектов;

2. Соблюдение методических указаний по профилактике, установленных Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики в объектах общественного питания (кафе и ресторанах), расположенных в торговых центрах.

3. Проверка температуры у всех на входе с использованием приборов измерения температуры;

4. Обеспечение служебного персонала специальными средствами одежды;

5. Рабочее состояние систем вентиляции;

6. В местах, где отсутствуют станции для мытья рук с мылом, установка и хранение дезинфекционных диспенсеров на алкогольной основе;

7. Регулярное осуществление мер дезинфекции в рабочие часы (в основном входы-выходы, лифты, кассы на рабочих участках и пр.);

8. Осуществление всех мер дезинфекции в нерабочие часы;

9. Подача звуковых анонсов в связи с регулярными гигиеническими правилами в торговых центрах;

10. Регулярный показ просветительских видеороликов, установка на входах и выходах панно, связанных с консультациями по WHO COVID-19;

11. Задействование услуг по доставке продуктов на дом;

12. Организация очередей перед кассами и в других местах с условием сохранения двухметровой дистанции между гражданами;

13. Предварительное уведомление граждан посредством SMS о предстоящих действиях и введенных ограничениях;

14. Налаживание регулярных связей с местными отделами здравоохранения и соблюдение местных общественных указаний;

15. Инструктирование всех сотрудников торговых центров о предстоящих действиях (сотрудники справочных бюро и снабженцы, уборщицы и пр.);

16. Временное ограничение трудовой деятельности заболевших сотрудников;

17. Принятие строгих мер в отношении ответственных лиц в случае несоблюдения данных мер.