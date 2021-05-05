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Определены степени инвалидности 408 ветеранов Отечественной войны

Определены степени инвалидности 408 ветеранов Отечественной войны "В условиях наглядного обследования уже назначена соответствующая степень инвалидности более 408 ветеранам, пострадавшим в Отечественной войне, процесс продолжается".
Социальная защита
5 мая 2021 г. 15:51
Определены степени инвалидности 408 ветеранов Отечественной войны

"В условиях наглядного обследования уже назначена соответствующая степень инвалидности более 408 ветеранам, пострадавшим в Отечественной войне, процесс продолжается".

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров.

Председатель агентства напомнил, что для назначения инвалидности эти ветераны в первую очередь должны пройти освидетельствование медицинского управления Минобороны: "На основе этого документа наша структура оценивает инвалидность".

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Версия на азербайджанском языке 408 qaziyə əlillik dərəcələri təyin olunub

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