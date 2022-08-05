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Определены приоритетные профессии по Карабахскому экономическому району

Определены приоритетные профессии по Карабахскому экономическому району Определены приоритетные профессии и специальности по Карабахскому и Губа-Хачмазскому экономическим районам.
Социальная защита
5 августа 2022 г. 16:07
Определены приоритетные профессии по Карабахскому экономическому району

Определены приоритетные профессии и специальности по Карабахскому и Губа-Хачмазскому экономическим районам.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В ближайшее время Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения сдаст в эксплуатацию центры профессиональной подготовки в Бардинском и Губинском районах.

До этого Агентство провело исследование рынка труда для организации профессионального обучения в этих центрах в соответствии с потребностями рынка труда. В ходе исследования были опрошены 40 микро-, 130 малых, 70 средних и 7 крупных работодателей. По итогам опроса были определены приоритетные профессии и специальности, в которых имеется потребность в Карабахском и Губа-Хачмазском экономических районах.

Определены 30 специальностей, которым будут обучать в новых центрах профессиональной подготовки.

По Карабахскому экономическому району - специалисты по семеноводству, рассаде и саженцам, логистике, хранению сельхозпродукции и складской логистике, ремонту и обслуживанию компьютеров, помощник ветеринара, слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования, мастер по комби, слесарь-ремонтник, мастер-мебельщик, мастер по диагностике и ремонту автомобилей, агент по снабжению, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, контролер-казначей, мясник, электрик и водитель автоперевозок, оператор АЗС.

По Губа-Хачмазскому экономическому району - электронный торговец, парикмахер, визажист, мастер маникюра, лазерный мастер, электромонтер по второму округу, администратор компьютерной сети, бармен, бариста, повар, оператор колл-центра, плотник и мастер по укладке паркета, оператор CNC (по дереву), слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования и гид по горнолыжному туризму.

На следующем этапе предусматривается подготовка учебных программ по указанным профессиям и специальностям и учебно-тренировочных материалов на основе этих программ.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə prioritet peşə və ixtisaslar müəyyən edilib

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