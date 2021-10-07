Определены новые правила назначения социальных пособий и стипендий

Внесены изменения в "Правила оформления, рассмотрения и хранения документов и информации, предоставляемых для назначения социальных пособий, стипендий и компенсаций".

Внесены изменения в "Правила оформления, рассмотрения и хранения документов и информации, предоставляемых для назначения социальных пособий, стипендий и компенсаций".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменениям, заявление о назначении пособия, стипендии и компенсации будет зарегистрировано в журнале регистрации заявлений о назначении социальных пособий, стипендий и компенсаций консультантом сектора адресной государственной социальной помощи и социальных пособий (далее - консультант) в день поступления в Структуру, Центр или единые координационные центры по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших увечья, связанные с войной, и лиц, в отношении которых установлена инвалидность.