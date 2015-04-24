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    Определен размер транспортного пособия для обеспечения детей, находящихся на домашнем обучении

    В связи с этим внесена поправка в соответствующее решение

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял постановление о внесении поправки в решение "Об определении объема пособий родителям и другим законным представителям детей, привлеченных к специальному образованию, для того, чтобы отводить и приводить своих детей в специальное образовательное учреждение, центры здоровья и реабилитации и медицинские учреждения".

    Как сообщает Report, постановление подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Согласно поправке, родителям и другим законным представителям детей, привлеченных к домашнему образованию, для того, чтобы отводить и приводить своих детей в центры здоровья и реабилитации и медицинские учреждения назначено ежемесячное пособие в размере 20 манатов. 

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