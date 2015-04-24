Определен размер транспортного пособия для обеспечения детей, находящихся на домашнем обучении

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял постановление о внесении поправки в решение "Об определении объема пособий родителям и другим законным представителям детей, привлеченных к специальному образованию, для того, чтобы отводить и приводить своих детей в специальное образовательное учреждение, центры здоровья и реабилитации и медицинские учреждения".

Как сообщает Report, постановление подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Согласно поправке, родителям и другим законным представителям детей, привлеченных к домашнему образованию, для того, чтобы отводить и приводить своих детей в центры здоровья и реабилитации и медицинские учреждения назначено ежемесячное пособие в размере 20 манатов.