​ООН: В 20-ти странах ежегодно рождается около 70 000 детей, не имеющих родины

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "В мире каждые 10 минут рождается младенец, не имеющий родины".

Как передает Report, об этом отмечается в отчете Верховного комиссара ООН по делам беженцев на тему "Дети без родины".

Для подготовки указанного отчета представители ООН встретились с более 250 не имеющими родины детьми и их родителями: "На прошедших в 7 странах встречах многие дети признались, что чувствуют себя одинокими, живущими под чьей-то тенью, бездомными собаками. Именно это отрицательно сказывается на их психологии".

Согласно отчету, в 20-ти странах, где живут люди, ставшие по различным причинам беженцами, ежегодно рождается около 70 000 детей, не имеющих родины: "В целом, в мире каждые 10 минут рождается младенец, не имеющий родины. В более 30-ти странах дети не могут пользоваться услугами здравоохранения за неимением свидетельства о рождении. В то же время, как минимум в 20-ти странах дети без родины не проходят вакцинацию".