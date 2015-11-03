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    ​ООН: В 20-ти странах ежегодно рождается около 70 000 детей, не имеющих родины

    Для подготовки указанного отчета ООН встретилась с более 250 не имеющими родины детьми и их родителями

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "В мире каждые 10 минут рождается младенец, не имеющий родины".

    Как передает Report, об этом отмечается в отчете Верховного комиссара ООН по делам беженцев на тему "Дети без родины".

    Для подготовки указанного отчета представители ООН встретились с более 250 не имеющими родины детьми и их родителями: "На прошедших в 7 странах встречах многие дети признались, что чувствуют себя одинокими, живущими под чьей-то тенью, бездомными собаками. Именно это отрицательно сказывается на их психологии".

    Согласно отчету, в 20-ти странах, где живут люди, ставшие по различным причинам беженцами, ежегодно рождается около 70 000 детей, не имеющих родины: "В целом, в мире каждые 10 минут рождается младенец, не имеющий родины. В более 30-ти странах дети не могут пользоваться услугами здравоохранения за неимением свидетельства о рождении. В то же время, как минимум в 20-ти странах дети без родины не проходят вакцинацию".

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