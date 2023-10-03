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ООН рекомендует усилить поддержку родителей детей с инвалидностью в Азербайджане

ООН рекомендует усилить поддержку родителей детей с инвалидностью в Азербайджане Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей усилить поддержку родителей детей с инвалидностью и обеспечить этим детям право расти в своей семейной среде.
Социальная защита
3 октября 2023 г. 13:05
ООН рекомендует усилить поддержку родителей детей с инвалидностью в Азербайджане

Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей усилить поддержку родителей детей с инвалидностью и обеспечить этим детям право расти в своей семейной среде.

Как сообщает Report, это нашло отражение в рекомендациях Комитета ООН по правам ребенка касательно последних докладов Азербайджанской Республики.

В то же время в документе содержатся рекомендации по повышению доступности общественных услуг, в том числе услуг раннего вмешательства и дневного ухода, поддержке НПО, предоставляющих такие услуги и оказывающих адекватную социально-экономическую поддержку родителям.

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Версия на английском языке UN recommends improving support for parents of children with disabilities in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqların valideynlərinə dəstəyin gücləndirilməsini tövsiyə edir

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