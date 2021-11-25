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ООН: Каждые 11 минут одна женщина в мире погибает от рук членов семьи

ООН: Каждые 11 минут одна женщина в мире погибает от рук членов семьи Каждые 11 минут от рук членов семьи в мире погибает одна женщина или девушка.
Социальная защита
25 ноября 2021 г. 22:07
ООН: Каждые 11 минут одна женщина в мире погибает от рук членов семьи

Каждые 11 минут от рук членов семьи в мире погибает одна женщина или девушка.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении главы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гады Фатхи Вали по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Глава УНП ООН обратила внимание на снижение прав женщин на фоне роста домашнего насилия и пандемии коронавируса.

Согласно отчету УНП ООН, в 2020 году от рук супругов или родственников в мире погибли 47 тыс. женщин или девочек, отметила Вали.

Глава УНП ООН акцентировала внимание на том, что в целом один из пяти случаев убийств женщин в мире связан с домашним насилием. 58 процентов жертв домашнего насилия составляют женщины и девочки, отметила Вали.

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