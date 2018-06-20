Омбудсмен: В Азербайджане полностью обеспечены права человека

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане полностью обеспечены стабильность и права человека".

Как сообщает Report, об этом на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов прав человека в обеспечении и поощрении равноправия" заявила Уполномоченная по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Эльмира Сулейманова.

По ее словам, в Азербайджане в каждом госучреждении создана соответствующая структура по правам человека: "Созданные в госучреждениях структуры стараются обеспечить права человека в рамках своих полномочий".

Э.Сулейманова отметила, что азербайджанский омбудсмен осуществляет все работы по предотвращению нарушения прав любого азербайджанского гражданина и в целом в сфере защиты прав человека и напомнила, что в эти дни Верховный комиссариат по правам человека ООН назвал 19 стран с успехами в сфере прав человека, среди которых есть и Азербайджан.