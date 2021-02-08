О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен обратилась к грузинскому коллеге в связи с помолвкой азербайджанских подростков

Омбудсмен обратилась к грузинскому коллеге в связи с помолвкой азербайджанских подростков Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на основании информации, опубликованной в ряде интернет-страниц в связи с церемонией помолвки двух несовершеннолетних в грузинском селе Поничала (Соганлы), официально о
Социальная защита
8 февраля 2021 г. 18:44
Омбудсмен обратилась к грузинскому коллеге в связи с помолвкой азербайджанских подростков

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на основании информации, опубликованной в ряде интернет-страниц в связи с церемонией помолвки двух несовершеннолетних в грузинском селе Поничала (Соганлы), официально обратилась к народной защитнице Грузии Нино Ломджариа.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в своем обращении омбудсмен, учитывая серьезность и деликатность вопроса, попросила компетентные государственные органы Грузии немедленно расследовать этот факт и принять соответствующие меры для обеспечения защиты прав этих несовершеннолетних.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ombudsman iki azərbaycanlı yeniyetmənin nişanlanması ilə bağlı gürcü həmkarına müraciət edib

Новости партнеров

Самое важное

Возбуждено уголовное дело по факту смерти подорвавшихся на мине в Джебраиле
Возбуждено уголовное дело по факту смерти подорвавшихся на мине в Джебраиле
8 февраля 2021 г. 18:36
Италия экспортировала азербайджанский газ во Францию и Швейцарию
Италия экспортировала азербайджанский газ во Францию и Швейцарию
8 февраля 2021 г. 16:50
Звуки музыки в разрушенном Джебраиле спустя 30 лет
ФотоЗвуки музыки в разрушенном Джебраиле спустя 30 лет
8 февраля 2021 г. 15:50
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
8 февраля 2021 г. 12:17
Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT
Названа сумма средств, поступивших в Фонд "YAŞAT"
8 февраля 2021 г. 11:55
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
8 февраля 2021 г. 00:01
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi