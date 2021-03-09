О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен: Должен быть создан алиментный фонд

Омбудсмен: Должен быть создан алиментный фонд Об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2020 год
Социальная защита
9 марта 2021 г. 11:29
Омбудсмен: Должен быть создан алиментный фонд
0 : 00
0 : 00

Аппарат омбудсмена выступил с предложением о создании алиментного фонда.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2020 год.

В докладе отмечено, что должен быть создан механизм (алиментный фонд) по выплате государством назначенных судом алиментов на содержание ребенка (при условии их последующего принудительного взыскания с должника).

Отметим, что доклад будет вынесен на обсуждение на завтрашнем заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Aliment Fondu yaradılmalıdır

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане предлагают повысить единовременное пособие при рождении ребенка
В Азербайджане предлагают повысить единовременное пособие при рождении ребенка
9 марта 2021 г. 11:48
Сегодня Международный женский день
Сегодня Международный женский день
8 марта 2021 г. 00:01
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Международного женского дня
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Международного женского дня
7 марта 2021 г. 23:31
Министерство рассказало, женщины какого возраста чаще всего работают
ФотоМинистерство рассказало, женщины какого возраста чаще всего работают
7 марта 2021 г. 13:44
Президент: В первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в тяжелом положении
Президент: В первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в тяжелом положении
6 марта 2021 г. 05:15
Среднемесячный размер пенсий по возрасту превысил 360 манат
Среднемесячный размер пенсий по возрасту превысил 360 манат
4 марта 2021 г. 10:29
Названа самая популярная страна для работы
Названа самая популярная страна для работы
4 марта 2021 г. 01:51
Обнародовано число получателей социальных выплат и пенсий в Азербайджане
Обнародовано число получателей социальных выплат и пенсий в Азербайджане
3 марта 2021 г. 13:12
Самые популярные имена для новорожденных за февраль
Самые популярные имена для новорожденных за февраль
1 марта 2021 г. 12:44
Министр: Все семьи шехидов будут обеспечены квартирами
Министр: Все семьи шехидов будут обеспечены квартирами
1 марта 2021 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi