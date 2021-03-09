Омбудсмен: Должен быть создан алиментный фонд

Об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2020 год

Аппарат омбудсмена выступил с предложением о создании алиментного фонда.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2020 год.

В докладе отмечено, что должен быть создан механизм (алиментный фонд) по выплате государством назначенных судом алиментов на содержание ребенка (при условии их последующего принудительного взыскания с должника).

Отметим, что доклад будет вынесен на обсуждение на завтрашнем заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса.